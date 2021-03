Biserica de lemn din Parcul Titan, vandalizată. „Be gay”, „Do crime”, printre mesajele scrise pe pereți și icoane Mai multe inscripții precum “Be gay”, “Do crime” au fost desenate, ieri, cu vopsea roz pe pereții și pe icoanele exterioare ale bisericii de lemn din Parcul Titan din Capitala. „In aceasta dimineața, Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 12 Poliție a fost sesizata de catre un preot paroh cu privire la faptul ca in aceasta dimineața a gasit pereții, din lemn, ai bisericii desenați cu diverse inscripții. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul subunitații, care au declanșat cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de distrugere. Cercetarile vor fi continuate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

