Stiri pe aceeasi tema

- Duminica Floriilor are o mare insemnatate pentru toti credinciosii ortodocsi din Romania. Intr-un sat de langa Galati, localnicii pastreaza cu sfintenie traditiile si obiceiurile. In fiecare an, merg la Biserica cu ramuri de salcie si flori pentru a fi sfintite de preot.

- Detalii cutremuratoare ies la iveala dupa tragicul accident de sambata de la Dolheștii Mari cand doi tineri unul de 18 și celalalt de 20 de ani au murit pe loc dupa ce s-au izbit violent cu motocicleta intr-o autoutilitara. Motocicleta era condusa de tanarul de 20 de ani, pe nume Razvan Mihalache, jadarm…

- Buna Vestire este praznuita de Biserica pe 25 martie. Buna Vestire sau popular Blagovestenia (termenul slav corespunzator celui de Buna Vestire), este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naste pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este prima sarbatoare…

- Trupul neinsufletit al Florinei Anghel, avocat in Baroul Constanta, va fi depus la biserica veche din Eforie Sud, din spatele liceului, anunta Baroul Constanta. Avocata a fost implicata in accidentul produs ieri pe DN39, in dreptul localitatii Neptun, judetul Constanta. Potrivit oamenilor legii, doua…

- Ctitorie a lui Ștefan cel Mare și a fiului sau Alexandru (1493 - 1494). Stefan cel Mare se naste la Borzesti si tatal sau, Bogdan ridica aici o biserica pentru a consemna acest fapt. In copilaria lui Stefan, la Borzesti, s-a intimplat un episod trist, care l-a marcat pe viitorul voievod al Moldovei…

- Maine, la Falticeni vor avea loc o serie de manifestari prilejuite de implinirea a 118 ani de la nasterea maestrului Ion Irimescu. Programul va debuta la ora 11.00, la Biserica „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” Opriseni cu o slujba de pomenire a celebrului artist. Incepind cu ora 12.00, la Centrul…

- Primaria si Consiliul Local al municipiului Falticeni, in colaborare cu Muzeul de Arta "Ion Irimescu" Falticeni, organizeaza, in ziua de 27 februarie 2021, evenimentul comemorativ "Ion Irimescu 118".Manifestarile incep la ora 11,00, la Biserica „Sf. Voievozi" din ...

- Printre prioritațile Arhiepiscopiei Sucevei in 2021 se numara proiectarea și atragerea de fonduri pentru o policlinica și un spital cu numele „Anastasie Crimca”. Prin utilizarea acestui nume, Biserica il omagiaza pe Mitropolitul Anastasie Crimca, cel care a fost ctitorul primului spital public…