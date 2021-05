Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, aflat intr-o veritabila cruciada impotriva coruptiei din Biserica Catolica, a anuntat joi o modificare a regulamentelor interne. Potrivit Agerpres, care citeaza AFP, aceste reguli ii vizeaza pe toti prelatii cu functii de conducere la Vatican, care vor trebui sa isi justifice averile…

- Rugaciunea, cunoscuta sub numele de „Regina Coeli” (Regina Cerului), a fost rostita de la Vatican luni, incheind oficial sarbatoarea Pastelui in Biserica Catolica, relateaza Agerpres.A fost al doilea an in care celebrarea festivitaților de la Vatican de Paște s-a desfașurat in condiții stricte impuse…

- Rugaciunea, cunoscuta sub numele de „Regina Coeli” (Regina Cerului), a fost rostita de la Vatican luni, incheind oficial sarbatoarea Pastelui in Biserica Catolica, relateaza Agerpres.A fost al doilea an in care celebrarea festivitaților de la Vatican de Paște s-a desfașurat in condiții stricte impuse…

- Papa Francisc si-a dedicat rugaciunea publica din amiaza celei de-a doua zi de Paste varstnicilor si suferinzilor, precum si persoanelor din centrele de ingrijire, exprimandu-si speranta ca acestea vor gasi incurajare si speranta in cuvintele sale, relateaza DPA. Rugaciunea, cunoscuta sub…

- Papa Francisc celebreaza sambata seara „Vigilia Pascala a Invierii Domnului” in bazilica San Pietro. Papa prezideaza in bazilica Sfantul Petru Vigilia pascala din Noaptea Sfanta a Invierii Domnului, ritul binecuvantarii focului și ceremonia luminii desfasurandu-se in antreul bazilicii. Datorita restricțiilor…

- Papa Francisc a acceptat demisia cardinalului african Robert Sarah din functia de prefect al Congregației pentru Cultul Divin și Disciplina Juramantului de la Vatican. Cardinalul era vazut ca un erou al multor conservatori, care se confrunta adesea cu pontiful pe probleme teologice, relateaza Reuters,…