Președintele peruan Pedro Castillo a dizolvat miercuri Congresul națiunii și a convocat noi alegeri legislative, insa Congresul a respins decretul și a votat inlocuirea sa cu vicepreședintele, potrivit Associated Press.

Analiștii de la Institutul pentru Studierea Razboiului (ISW) spun ca trupele ruse se bazeaze pe formațiuni ad-hoc slab pregatite și organizate dupa ce au abandonat efectiv conceptul de grupari tactice de batalion.

Un barbat in varsta de 27 de ani care a amenintat cu un cutit trecatorii de pe strada Tabacului a fost prins de politisti, imobilizat si dus la sectia de politie, iar ulterior a fost internat la Institutul de Psihiatrie Socola, informeaza Agerpres.

Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj de tip omnibus, realizat in perioada 8-22 noiembrie 2022, prin interviuri fața in fața. Intr-un context cu razboi la granițele Romaniei, Armata este instituția in care romanii au cea mai mare incredere.

Armata rusa a lovit linia frontului din Herson. Atacul ar fi fost comis cu rachete "Grads" și artilerie grea, a informat poliția din regiune, transmite publicația Ukrinform.

Romanii se tem mai mult de creșterea prețurilor și inflație decat de pericolul folosirii bombelor nucleare sau declanșarea celui de-al treilea razboi mondial, potrivit Barometrului de securitate al Romaniei, care a cercetat efectul invaziei ruse din Ucraina asupra orientarii geopolitice a romanilor.Intrebați

Proiecția-dezbatere „Manastirile Moldovița și Sucevița – apoftegmele parinților pustiei din pictura murala" s-a va desfașurat joi la Sala de consiliu a Academiei Romane. Intalnirea a fost prezentata de cercetatorul Constantin I. Ciobanu de la la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu".

- O initiativa a Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale "Ion I. C. Bratianu" al Academiei Romane (ISPRI) menita a pleda pentru eliminarea Federatiei Ruse din formatul de negocieri sau din pozitia de garant al chestiunii transnistrene a fost lansata marti de directorul institutului,…