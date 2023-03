Stiri pe aceeasi tema

- USR a depus o solicitare prin care ministrul Educatiei sa vina la „Ora Guvernului” in plenul din 1 martie al Senatului, de la ora 11.30, pentru a oferi explicatii cu privire la situatia legilor Educatiei. Liderul senatorilor USR Radu Mihail considera ca este inacceptabil felul in care Ligia Deca amana…

- Deputatul PSD, Marian Mina, intervine in scandalul vacantei de Paste pentru elevi și atrage atentia Ministerului Educatiei ca strica o traditie de sute de ani pe care nici macar comunistii nu au indraznit sa o opreasca. „Nici comuniștii nu și-au permis sa scoata vacanța de Paste pentru elevi! Și ar…

- Vicepreședintele PSD Vasile Dincu va cere demisia ministrului Educației, daca Ligia Deca nu va reveni asupra deciziei de a-i lua atribuțiile secretarului de stat din minister, care a criticat proiectul noilor legi ale Educației. Miercuri, Florin Lixandru, secretar de stat in ministerul condus de Ligia…

- Examenul de Bacalaureat va avea o noua structura. Inclusiv elevii de la profilul uman vor da examen la Matematica și in loc de proba orala la o singura limba straina, vor fi probe scrise la doua limbi straine, potrivit noului proiect de lege pregatit de ministrul Educatiei. Ligia Deca. Conform proiectului…

- Romanii care vor sa faca studii universitare de masterat, de doctorat, sau stagii postdoctorale si de cercetare in strainatate pot beneficia de burse acordate de statul roman din fondurile Ministerului Educației. Așa prevede un proiect de act normativ lansat in dezbatere publica de minister. Potrivit…

- Cazierul judiciar va putea fi obținut și in format electronic, potrivit legii adoptate de Parlament și promulgate de președintele Klaus Iohannis. Administrația prezidențiala a anunțat marți ca șeful statului a promulgat decretul de promulgare a Legii pentru completarea unui articol din Legea privind…

- Un proiect de hotarare ce urmeaza a fi aprobat in sedinta de Guvern propune modificarea legii concediului paternal. Astfel, se are in vedere modificarea reglementarile actuale, in sensul acordarii concediului paternal si a indemnizatiei aferente acestuia tuturor tatilor care au calitatea de lucrator,…

