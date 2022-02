Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi retaileri vor retrage de pe piata un sortiment de biscuiti cu ovaz fara zahar adaugat dupa ce a fost descoperita prezenta unui corp strain de natura metalica, potrivit unor anunturi postate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Producatorul…

- Mai multi retaileri retrag de pe piata un sortiment de biscuiti cu ovaz fara zahar dupa ce a fost descoperita „prezenta unui corp strain de natura metalica”, potrivit unor anunturi ale Autoritații Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), informeaza Hotnews . Producatorul…

- Romanian President Klaus Iohannis said on Wednesday that Romania is in talks with France and the U.S. to establish how to increase the number of troops it hosts under the NATO framework amid rising tensions between Ukraine and Russia, according to Bloomberg. “Romania shares over 600 kilometres of border…

- Serviciul Roman de Informații a avut o activitate intensa in sfera achizițiilor publice, intre Craciun și Revelion. Mai exact, pe 28 decembrie, la trei zile de la Craciun, cand toata lumea se pregatea de Revelion, Institutul pentru Tehnologii Avansate (ITA) – structura a SRI a atribuit un contract,…

- Guvernul britanic a anuntat modificarea temporara a conditiilor de obtinere a vizei de munca in domeniul sanatatii si ingrijirii, cu posibilitatea angajarii cu un salariu minim anual de 20.480 GBP, a informat Ambasada Romaniei la Londra. Este vorba despre personalul de ingrijire sociala a adultilor:…

- Pretul energiei electrice atinge noi recorduri pe bursa de profil OPCOM, ajungand la peste 2.300 de lei pe MWh in varf de consum pe piata spot, dupa cum arata datele postate pe site-ul operatorului bursier. Astfel, energia cu livrare luni are un pret mediu de 1.591 lei pe MWh pe Piata pentru Ziua Urmatoare,…

- Metro retrage de pe piata un sortiment de pulpe de pui cu spate, produse de SUPERDROB SA, dupa ce a constatat ca prezinta Salmonella Enteritidis, potrivit unui anunt de luni al Autoritații Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). “Va informam ca Metro Cash & Carry Romania…

- Incidentul violent a avut loc la intrarea intr-un complex agroalimentar din Vaslui. Un politist local a fost batut de un barbat care voia sa intre in piata, desi nu purta masca de protectie. Un politist local a fost lovit de mai multe ori cu pumnii in zona fetei la intrarea in piata Traian din Vaslui,…