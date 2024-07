Caz șocant la Institutul Clinic Fundeni! Un pacient a publicat o filmare care a starnit un val de controverse in mediul online. In imaginile surprinse, se poate observa cum din pachetul de biscuiți primit de bolnavi ies mai mulți viermi. Imaginile controversante au ajuns și in atenția reprezentanților spitalului. Conducerea Institutului Clinic Fundeni a confirmat, […] The post Biscuiți cu viermi la Spitalul Fundeni. Ce spune conducerea? appeared first on Puterea.ro .