- Dupa festivalul „25 de ore de teatru non-stop” organizat la Timișoara de ONG-ul BIS Teatru din Sibiu, acesta revine cu un nou proiect in cadrul programului cultural național Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023. Intre 13 și 18 octombrie, compania va prezenta nu mai puțin de cinci reprezentații…

- Un adevarat maraton de teatru va avea loc la finele saptamanii in Timișoara. Festivalul „25 de ore de teatru non-stop” se va desfașura in premiera in zece spații din oraș fiind organizat de Asociația Bis din Sibiu. Manifestarea are loc de mai mulți ani in fosta Capitala Europeana a Culturii și pentru…

- O companie multinaționala din Germania, cunoscuta ca lider mondial in domeniul tehnologiilor de curațare, a dorit sa contribuie la readucerea la lumina a frumuseții Timișoarei, in anul de Capitala Europeana a Culturii: a fost curațata Piața Sfantul Gheorghe.

- Celebra cantareata din fosta Iugoslavie Lepa Brena, supranumita Diva din Balcani, revine intr-un concert la Timisoara, in Capitala Europeana a Culturii 2023. Concertul va avea loc pe 16 septembrie, de la ora 21.00, in parcarea VIP a Complexului Iulius Town. In deschidere va concerta Maria Didraga, cunoscuta…

- Timișoara creeaza un eveniment special gandit pentru celebrarea celei mai bine vandute solista din istoria Balcanilor, cu peste treizeci de milioane de albume comercializate in lumea intreaga, Lepa Brena. Aceasta revine la Timișoara, pentru a canta in Capitala Europeana a Culturii 2023. Supranumita…

- Institutul Prezentului deschide la Timișoara expoziția „PERFORMING 89. Stari de deziluzie” din cadrul proiectului „Uncensored Act”, parte din programul oficial Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Evenimentul va avea loc in data de 7 septembrie la Faber din str. Splaiul Peneș Curcanul nr.…

- Proiectul asociației „BIS”, intitulat „Scrisori pentru bunicii noștri”, care face parte din Programul cultural național Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023 și care presupune o corespondența intre varstnici din județul Timiș și din Republica Moldova prin scrisori scrise de mana de…

- Cea de-a XIII-a ediție a festivalului „25 de ore de teatru non-stop”, a carui prima ediție a avut loc in urma cu mai bine de un deceniu, de Ziua Mondiala a Teatrului, se va desfașura in acest an la Sibiu și la Timișoara, unde a fost inclus in programul cultural național Timișoara – Capitala Europeana…