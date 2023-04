Stiri pe aceeasi tema

- O adevarata tragedie ar fi putut avut loc la Adea. Un barbat de 73 de ani a fost gasit spanzurat. Insa, a avut loc un adevarat miracol: s-a reușit resuscitarea acestuia și readucerea lui la viața. Cei care l-au gasit au inceput manevrele de resuscitare și au solicitat o ambulanța. La fața locului a…

- Agricultorii au anuntat ca, vineri, timp de trei ore, vor bloca iesirea de pe autostrada A1 in trei puncte din judetul Timis, in cadrul unui protest de amploare, care se desfasoara in mai multe locuri din tara. De asemenea, in judetul Arad va fi blocata autostrada A1 in apropierea trecerii de frontiera…

- UrbanizeHub, alaturi de Timișoara, Arad, Lugoj și Reșița, organizeaza concursul UrbanLab for Green Cities, axat pe soluții inovative pentru „orașe verzi”. Cele mai bune soluții vor fi recompensate cu premii in valoare de pana la 3.000 de euro. Soluțiile vor fi prezentate in cadrul conferinței UrbanTalks,…

- Este pericol de inundații pe mai multe rauri, motiv pentru care hidrologii au emis cod portocaliu. Județele Timiș și Caraș Severin au fost lovite deja de viituri. Apele au intrat in curțile oamenilor, dupa ploile torențiale din ultimele ore, care au antrenat cantitați uriașe de apa. Ogoarele au fost…

- O autospeciala de poliție a fost implicata joi seara intr-un accident in timpul unor percheziții derulate de polițiști la persoane din județul Arad banuite de contrabanda cu țigari. Polițiștii au tras un foc de avertisment pentru prinderea unui tanar care

- Trei strazi din municipiul Arad vor deveni strazi cu circulație pe sens unic. Masura va intra in vigoare din 31 martie. „Incepand de vineri, 31 martie 2023, pe strazile Crinului si Viorelelor din municipiul Arad se instituie sens unic, cu acces dinspre calea Radnei spre strada Pastorului, iar strada…

- Intr-o emisiune la Radio Top, primarul comunei Adincata, Viorel Cucu, a declarat ca in iunie ar putea fi dat in folosința noul camin cultural din Calugareni, care este in curs de realizare cu o finanțare de 3 milioane de lei. Doua milioane de lei provin de la Compania Naționala de Investiții, iar un…

- Orașul Santana din județul Arad are nevoie de mai multa atenție din partea autoritaților locale și județene. Vasile Nagy, deputat de Arad, a susținut o declarație politica in Parlament dedicata orașului Santana. „Deși economia orașului este predominant agrara, in ultima perioada sectorul economic secundar…