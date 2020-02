Premierul desemnat Ludovic Orban a depus luni la Parlament lista noului Cabinet, care cuprinde aceiasi ministri ca in Guvernul anterior, precum si programul de guvernare actualizat.



"Conducerea PNL a aprobat in unanimitate componenta Cabinetului, pe care o voi prezenta in calitate de premier desemnat de catre presedintele Klaus Iohannis si, de asemenea, conducerea PNL a aprobat in unanimitate programul de guvernare care reprezinta o actualizare a programului de guvernare in baza caruia a fost investit Guvernul pe care il conduc de la data de 4 noiembrie. Guvernul va avea aceeasi componenta",…