Start-up-ul irlandez Nooka Space lanseaza pe piața din Romania conceptul un nou concept de birouri de proximitate, inteligente și mobile, pentru a le oferi tuturor celor care lucreaza de acasa sau in sistem hibrid o noua alternativa de lucru, in condiții de maxima siguranța. Conceptul Nooka Space a aparut pe fondul pandemiei COVID-19 și a schimbarilor care au loc pe piața muncii la nivel global. Inteligente și compacte, birourile Nooka Space sunt concepute sa funcționeze ca o rețea de micro birouri, amplasate in proximitatea utilizatorilor, putand fi transportate cu ușurința in spațiile dorite,…