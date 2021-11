Stiri pe aceeasi tema

- O noua intalnire de lucru pentru analiza proiectul privind dezvoltarea invațamantului DUAL din județul Hunedoara a avut loc la Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” din Deva. Prefectul județului, Calin Petru Marian a participat, impreuna cu subprefectul Lorincz Szell, la…

- Ajuns la 40 de ani, Zlatan Ibrahimovic este aproape de un acord cu AC Milan pentru prelungirea contractului pâna în iunie 2023. Gazzetta dello Sport anunta ca atacantul Zlatan Ibrahimovic îsi va prelungi contractul cu AC Milan, cele doua parți începând deja discuțiile.El…

- Interlopul Costi Litrașu și violatorul in serie Iulian Fentzel au pierdut definitiv procesul in care susțineau ca ar fi fost supuși unor rele tratamente de angajații penitenciarului și de jandarmi, cu toate ca in prima instanța caștigasera.

- Internationalul francez Adrien Rabiot va rata finala Ligii Natiunilor la fotbal, impotriva reprezentativei Spaniei, programata duminica la Milano, dupa ce a fost testat pozitiv la Covid-19, informeaza Gazzetta dello Sport, citat de agerpres. Componentii lotului selectionatei Frantei au fost supusi…

- Fost tehnician la AC Milan, Fabio Capello a criticat modul în care Gianluigi Donnarumma a ajuns la PSG, nerespectându-și propriul club. Acesta se alatura vocilor care blameaza plecarea portarului din Serie A.”Sper ca este mulțumit, pentru ca este un jucator al echipei naționale,…

- Dosarul ofiterului Moise nu este primul dosar de acest fel In mai 2014, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a lui Dan Emil Manolachi aflat in prezent in detentie , la data faptelor ofiter de politie judiciara in cadrul DNA, fost ofiter la I.P.J. Constanta…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de lider al proiectului „Resurse umane competitive pentru adaptarea SNCDI in Regiunea Vest”, pregatește ultima serie a cursurilor gratuite de profesionalizare a angajaților și anunța ca mai sunt locuri disponibile la cursul de contabil. Cursul…

