Agenti ai serviciilor de informatii venezuelene (SEBIN) au perchezitionat marti, la Caracas, birourile opozantului Juan Guaido, care se afla in prezent in Europa, a denuntat o deputata a opozitiei, Delsa Solorzano, informeaza AFP.



"Tocmai ni s-a confirmat ca functionari ai SEBIN se afla in interiorul biroului presedintelui Guaido", a declarat deputata unor jurnalisti.



Ea a spus ca a vorbit cu agenti care asigura paza cladirii unde se afla birourile sefului opozitiei, recunoscut drept presedinte interimar al Venezuelei de circa 50 de tari.



Agenti ai SEBIN, imbracati…