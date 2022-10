Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii clujeni au salvat, miercuri, un cal de rasa care cazuse in Somes, intr-un canal betonat din comuna Gilau, adanc de peste doi metri, de unde nu a mai putut sa iasa afara, potrivit Agerpres."Interventie pentru salvarea unui cal cazut in canalul betonat Somes. Pompierii din cadrul Detasamentului…

- Pietonalul Liviu Rebreanu este animat, in aceasta dupa-amiaza, de zeci de elevi, studenți și reprezentanți ai marilor companii din Bistrița. Pana la miezul nopții aici aveți ocazia sa participați la Noaptea Cercetatorilor Europeni 2022. Explozie de culoare, astazi, pe pietonalul Liviu Rebreanu. Aici…

- Este considerata una dintre cele mai frumoase localitați ale Romaniei, o adevarata bijuterie arhitecturala ce aduce foarte mult cu orașul Cluj-Napoca. Mii de turiști vin sa se odihneasca in acest orașel relaxant, pentru a evada din rutina Capitalei și a marilor urbe. Aici poți petrece un weekend de…

- Cluj-Napoca este cel mai atractiv oraș din Romania, potrivit Barometrului urban – Calitatea vieții in orașele din Romania, finanțat de Banca Mondiala.Clujenii sunt satisfacuți in proporție de 97% de oraș.SATISFACȚIA LOCUIRII IN URBANPeste 80% din populația din mediul urban este mulțumita de orașul in…

- Cluj-Napoca ramane in continuare orașul cu cele mai scumpe apartamente din țara. Cu un salariu mediu de peste 800 euro/luna și un preț ce depașește 2.000 euro/mp, cetațenii de aici ar trebui sa economiseasca remunerația pe mai bine de 10 ani pentru a-și permite o locuința in oraș.

- In ultimii ani evoluția demografica din vestul țarii a dus și la o creștere exponențiala a valorii imobiliare din zona. In speța, ca urmare a creșterii socio-economice din Cluj Napoca, aici s-a inregistrat o creștere semnificativa a pieței imobiliare. Fie ca vorbim de partea de construcții și achiziții,…

- Un castor maricel a fost filmat zilele trecute pe o strada din cartierul Iris din municipiul Cluj-Napoca. Animalul se deplasa incet și tacticos in zona strazii Oașului, in apropiere de podul Rasaritului. „Am observat castorul in zona strazii Oașului, la intersecția cu strada Traian, pe langa Someș…

- Andrei Cruceru, un fost student in Cluj-Napoca, a lansat start-up-ul CityPack, o aplicație pentru telefon care vine in ajutorul tinerilor cu experiențe și reduceri. Acesta are in plan extinderea și in Cluj.