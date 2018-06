Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, sambata, la Sibiu, ca desfiintarea birourilor de reprezentare turistica din strainatate a fost o greseala, iar pana la sfarsitul anului acestea vor fi reinfiintate, urmand sa apara si altele noi, printre care trei in ...

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, presedinte al organizatiei judetene a PSD Sibiu, a cerut, vineri, demisiile lui Mircea Titus Dobre si Gabriela Podasca din functiile de deputati, transmitandu-le ca nu au obtinut mandatele "pe persoana fizica", ci datorita echipei PSD. "Romanii au votat PSD, nu pe…

- Domeniul schiabil Muntii Fagaras a fost una dintre temele abordate de ministrul Turismului, Bogdan Trif, la intalnirea de la Bucuresti cu comisarul european pentru Industrie, Antreprenoriat si Turism, Elzbieta Bienkowska, potrivit unui comunicat de presa al PSD Sibiu, organizatie al carei presedinte…

- Turismul si agricultura au fost temele de discutie dintre oficialii romani si chinezi care s au intalnit ieri la Constanta. Piata chineza are un potential de 100 de milioane de turisti anual, fapt care o face foarte atractiva pentru Romania, a precizat ministrul Turismului, Bogdan Trif, prezent la eveniment.…

- „China are un potential enorm. Este tara care, in ultima perioada, a furnizat anual constant peste 100 de milioane de turisti la nivel mondial. In anul 2017, Romania a inregistrat o crestere cu 22 de procente in privinta vizitatorilor din China. Ne bucura faptul ca suntem pe o linie ascendenta, dar…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, s-a intalnit, la Constanta, cu o delegatie a municipalitatii Shanghai - China, condusa de Li Chunping, director al Diviziei Afaceri Europene si Africane, intalnire in cadrul careia a subliniat eforturile depuse ”pentru a transforma Romania intr-o destinatie atractiva…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a facut apel vineri la autoritatile locale si judetene din Buzau sa asigure infrastructura rutiera in localitatile cu potential turistic si sa finanteze cu prioritate drumurile cu destinatie rutiera. "Drumurile cu destinatie turistica trebuie finantate cu prioritate,…

- Unul dintre turiștii care a ales litoralul romanesc pentru a petrece minivacanța de 1 mai este ministrul Turismului, Bogdan Trif. El a vizitat stațiunile de la Marea Neagra, de doua ori in ultimele trei saptamani, a parut mulțumit de aspectul stațiunilor, apreciind ca turismul a crescut, hotelurile…