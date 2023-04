Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii neonatologi considera ca cel mai greu moment din viața unui om este insași propria nașterea. Modul in care nou-nascutul face efortul de a respira este considerat un adevarat miracol al existenței umane, puțin explicabil.

- In data de 17 martie, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Deta, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu in zona de competența, au depistat la kilometrul 3+400 de metri, intre orașul Deta și localitatea Ghilad din județul Timiș, un barbat in varsta de 23 de ani in timp ce arunca deșeuri…

- Protestele din Israel impotriva unor schimbari dictatoriale din justitie sunt tot mai virulente. Mii de oameni au blocat drumul pe care premierul mergea spre aeroport. Ca sa ii imprastie, trupele speciale au tras cu tunuri cu apa si gaze lacrimogene. Netanyahu a ajuns la aeroport cu elicopterul, iar…

- Ghinion. Este cuvantul care surprinde cel mai mult ceea ce se intampla cu rezultatele Ripensiei la inceput de an. Daca etapa trecuta echipa timisoreana pierde acasa in minutul 90 cu Unirea Dej, 1-2, de aceasta data a pierdut la Chiajna tot cu 1-2, in minutul 89! Surprinzator, cu o echipa foarte tanara…

- In doar doua saptamani, echipele Retim au ridicat aproape 800 de tone de deșeuri abandonate pe strazile Timișoarei. Oamenii au aruncat de toate la intamplare: anvelope, materiale de construcții și saltele.

- Bia Kalifa a devenit cunoscuta in showbizul romanesc dupa ce a facut furori cu postarile de pe onlyfans. Conflictul ar fi pornit de la faptul ca Bia Kalifa ar fi devenit agresiva cand i s-au cerut actele la control.Fiul Clejanilor, cel care ii este iubit, a sunt de urgența la 112 dupa ce a vazut scenele…

- Paul Ipate este un actor grabit! Se pare ca iubitul lui Jojo are o viața foarte aglomerata, insa reușește sa mearga la cumparaturi, chiar daca mai ajunge cateodata și inaintea vanzatoarei. Paparazzii Spynews.ro au fost cu camerele de filmat pe el și au venit cu imaginile care dovedesc ca pentru Paul…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau, au documentat activitatea infracționala a unui tanar care ar fi avut preocupari in distribuirea de droguri de mare risc catre consumatori din municipiul Bacau.…