Stiri pe aceeasi tema

- Investigatia impotriva cetatenilor croati a fost declansata in unei plangeri penale facute de Biroul Politiei Nationale Croate pentru Combaterea Coruptiei si crimei Organizate. Exista temeiuri rezonabile pentru a crede ca primul inculpat, prmiarul orasului Nova Gradiska, a solicitat unui al dolea inculpat,…

- Marți, 13 iulie, prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a participat la activitațile de inchidere oficiala a proiectului derulat intre Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava și Garda Naționala NGU din Ivano-Frankivsk-Ucraina. Activitațile s-au desfașurat in cadrul proiectului transfrontalier…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, afirma, vineri seara, ca lupta impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate trebuie sa continue in ritm accelerat, iar una dintre solicitarile procurorilor de la DIICOT si DNA a fost reducerea vechii necesare. Modificarea legislativa a fost, insa, atacata la CCR.…

- In urma aprobarii din partea comisiei pentru buget a Parlamentului, contractul poate fi acum semnat, a anuntat institutia, in urma unei vizite a ministrului Apararii Annegret Kramp-Karrenbauer in Statele Unite. ”Aceasta, in valoare de aproximativ 1,1 miliarde de euro, serveste nevoii urgente de a mentine…

- Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuat, a decis plenul Parlamentului. Proiectul, depus de parlamentari USR PLUS, a trecut cu 263 de voturi pentru,…

- Bugetul Capitalei pentru acest an prevede cheltuieli de 5,85 miliarde lei si venituri de 5,80 de miliarde de lei, conform proiectului adoptat vineri in sedinta Consiliului General, cu 34 de voturi "pentru", cinci "impotriva" si 15 abtineri. Bugetul agreat de majoritatea USR PLUS - PNL prevede astfel…

- Procentul lucratorilor din sanatate vaccinati impotriva COVID-19 este de circa 45%, ponderea fiind situata la nivelul mediei statelor din Europa ( de circa 44%), potrivit unui studiu cu privire la impactul vaccinarii impotriva SARS-CoV-2 asupra lucratorilor din sanatate, realizat de Federatia „Solidaritatea…