- Downing Street a confrmat duminica faptul ca premierul britanic Boris Johnson s-a casatorit cu Carrie Symonds in ceea ce presa catalogheaza o ”ceremonie secreta”, relateaza AFP. Tabloidele Mail on Sunday si The Sun au scris sambata ca Boris Johnson, in varsta de 56 de ani - cunocut prin viata…

- Premierul britanic Boris Johnson si logodnica sa, Carrie Symonds, au trimis invitatii de nunta familiei si prietenilor pentru data de 30 iulie 2022, a informat duminica The Sun, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.

