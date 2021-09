Cutremur in Romania in aceasta dimineata. Unde au inregistrat seismografele epicentrul si la ce adancime s-a produs

Cutremur in Romania In ziua de 09 Septembrie 2021, la ora 08:17:29 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Fagaras Campulung, Arges, un cutremur slab cu magnitudinea… [citeste mai departe]