- Peste 100 de persoane au protestat chiar in ziua alegerilor la Motaieni, in judetul Dambovita, unde o femeie a murit vineri, dupa ce un camion cu lemne s-a rasturnat peste ea, informeaza Știrile Pro TV. Oamenii spun ca accidentul s-a produs pentru ca autoritațile nu au reparat drumul: ”Cați mai trebuie…

- Runda a VIII-a a seriei A a Diviziei A de handbal masculin a programat pentru CSU Suceava "excursia" din Dambovița, adica meciul contra formației CSU Targoviște. La fel ca și in partida tur, sucevenii au facut scor, de aceasta data rezultatul final al meciului CSU Targoviște – CSU ...

- Europarlamentarul Rovana Plumb, presedintele PSD Dambovita, a declarat, duminica, la Targoviste, ca a votat cu inima, "pentru viitorul fiecaruia dintre noi". "Am votat cu inima, pentru viitorul fiecaruia dintre noi, pentru viitorul copiilor si nepotilor nostri, am votat pentru candidatul…

- Autoritatile judetene „vaneaza” fondurile norvegiene si vor sa restaureze cladirea fostei Scoli de Cavalerie de la Targoviste. Specialistii in domeniu estimeaza ca este nevoie de 2 mil. de euro pentru aceasta lucrare, CJ Dambovita contribuind cu 20% din valoare. Cladirea urmeaza sa gazduiasca un muzeu…

- Inspectoratul Școlar Județean Dambovița a gazduit evenimentul de oferire a 25 de aparate frigorifice catre unitați de invațamant din județul Dambovița. Donația vine de la Arctic, la solicitarea IȘJ Dambovița, pentru a sprijini unitațile școlare din județ in vederea pastrarii in condiții optime…

- O femeie de 41 de ani, din Targoviste, judetul Dambovita, a fost santajata si amenintata timp de mai multe luni, de catre un barbat cu care a avut o relatie extraconjugala. Barbatul in varsta de 30 de ani a fost retinut de politisti, duminica, pentru santaj, hartuire, amenintare si distrugere.

- Politistii au efectuat, joi, opt perchezitii domiciliare in localitatile Targoviste si Sotanga, la persoane banuite de savarsirea infractiunii de talharie calificata, informeaza IPJ Dambovita. "Persoanele in cauza, trei barbati cu varste cuprinse intre 24 si 34 de ani, sunt banuite ca, in zilele de…

- Joi, 19 septembrie, la orele pranzului, candidatul PSD la presedintia Romaniei, Viorica Dancila, si-a depus oficial, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidentiale -si semnaturile necesare. Organizatia PSD Dambovita a strans 47.000 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii Vioricai…