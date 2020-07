Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Vasile Dâncu, membru PSD timp de aproape 10 ani în ”Grupul de la Cluj” condus de Ioan Rus, devine președinte interimar al Consiliului Național al PSD, a decis joi Comitetul Executiv al partidului, la propunerea lui Marcel Ciolacu. De asemenea, el a anunțat ca au fost…

- Decizie incredibila in PSD, unde conducerea partidului pare sa iși fi pierdut orice urma de rabdare cu unii lideri. Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat joi ca organizatia PSD Ilfov va fi dizolvata deoarece nu mai performeaza, conform Agerpres. "PSD Ilfov, din pacate, a…

- Joi,de la ora 11.00, are loc sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD in care se va discuta subiecte precum motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban sau candidaturile partidului pentru Sectoarele 2 si 3 din Capitala. De asemenea, liderul interimar al partidului Marcel Ciolacu a afirmat…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, susține ca motivul dizolvarii organizatiei PSD Ilfov ar fi ca "nu mai performeaza", el spunând ca nu vrea "sa intre în speculații" privind legaturile acestei filiale cu lumea interlopa. Rise Project a scris ca organizația…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca va propune dizolvarea PSD Ilfov, in ședința Comitetului Executiv Național. Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD: „Joi vom avea un CEx și voi propune dizolvarea organizației și numirea unei echipe interimare la Ilfov”. Marcel Ciolacu…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat marti seara ca va propune în sedinta Comitetului Executiv al partidului dizolvarea Organizatiei PSD Ilfov. "Voi propune în Comitetul Executiv dizolvarea acestei organizatii, chiar daca suntem în prag de alegeri…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat marti seara ca va propune in sedinta Comitetului Executiv al partidului dizolvarea Organizatiei PSD Ilfov. "Voi propune in Comitetul Executiv dizolvarea acestei organizatii, chiar daca suntem in prag de alegeri si sunt ferm convins ca avem capacitatea…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, anunța ca in ședința Comitetului Executiv Național al partidului de joi, 30 iulie, va propune dizolvarea organizației PSD Ilfov. Decizia vine dupa ce in presa au aparut informații ca organizația ar fi fost acaparata de lideri ai lumii interlope.„Voi…