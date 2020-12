POSTURI SCOASE LA CONCURS IN VEDEREA INCADRARII DIN SURSA EXTERNA PENTRU POLIȚIA PROTECȚIA ANIMALELOR Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea organizeaza concurs cu recrutare din sursa externa pentru ocuparea a șase posturi in cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, dintre care trei de ofițer și trei de agenți de poliție. Persoanele care iși doresc o cariera […] Articolul Biroul pentru Protecția Animalelor scoate șase posturi la concurs in Vrancea! Inscrieri online, pana la data de 28 decembrie apare prima data in Monitorul de Vrancea .