Biroul pentru Imigrari:Straini aflati in situatii ilegale au fost preluati de politistii de imigrari din Arad

Stiri pe aceeasi tema

- Stire de presa Bucuresti, 5 iulie 2023 ACTIVITATI ALE POLITISTILOR DE IMIGRARI DIN ILFOV: PATRU DECIZII DE RETURNARE EMISE SI TREI PERSOANE INDEPARTATE SUB ESCORTA Politistii de imigrari din Ilfov au preluat, marti, 4 iulie a.c., de la politistii din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii…

- Comunicat de presa Bucuresti, 3 iulie 2023 ACTIVITATILE DESFASURATE DE POLITISTII DE IMIGRARI IN SEZONUL ESTIVAL CONTINUA Politistii de imigrari sunt in continuare la datorie actionand, la nivel national, pentru siguranta cetatenilor in Sezonul Estival 2023. Pe durata intregului sezon estival, politistii…

- Stire de presa Bucuresti, 16 iunie 2023 INCA DOUA PERSOANE LUATE IN CUSTODIE DE POLITISTII DE IMIGRARI Politistii de imigrari din Bucuresti au introdus in Centrul de Cazare a Srainilor Luati in Custodie Publica Otopeni, pana la indepartarea de pe teritoriul tarii noastre, doi barbati care au fost transferati…

- Comunicat de presa Bucuresti, 14 iunie PERMANENT LA DATORIE Politistii de imigrari vor fi la datorie si in perioada 1 iunie ndash; 17 septembrie a.c., actionand, la nivel national, pentru siguranta cetatenilor in Sezonul Estival 2023. Obiectivele principale sunt intensificarea activitatilor de prevenire…

- Stire de presa Bucuresti, 14 iunie 2023 CINCI STRANI LUATI IN CUSTODIE DE POLITISTII DE IMIGRARI Politistii de imigrari din Bucuresti au introdus ieri in Centrul de Cazare a Srainilor Luati in Custodie Publica Otopeni, pana la indepartarea de pe teritoriul tarii noastre, cinci barbati, care au fost…

- Comunicat de presa Bucuresti, 19 mai 2023 POLITISTII DE IMIGRARI DIN TIMIS AU EMIS APROXIMATIV 2.000 DE PERMISE DE SEDERE IN PATRU LUNI Aproximativ 2.000 de permise de sedere pentru diferite scopuri si peste 600 de avize de angajare in munca au fost emise de politistii de imigrari din Timis in primele…

- Polițiștii de imigrari din Arad au desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute o misiune de indepartare sub escorta de pe teritoriul Romaniei pentru 21 de straini aflați in custodie publica. La ieșirea din țara, pe numele acestora a fost instituita masura interzicerii intrarii in Romania, pentru perioade…

- Comunicat de presa Bucuresti, 25 aprilie 2023 APROXIMATIV 1.400 DE ACTIVITATI SPECIFICE DE CONTROL DESFASURATE DE POLITISTII DE IMIGRARI IN LUNA MARTIE A ACESTUI AN Aproximativ 1.400 de activitati specifice de control au fost desfasurate de politistii de imigrari, la nivel national, in luna martie a…