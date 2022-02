Stiri pe aceeasi tema

- Natalitatea este in continua scadere. Județul Hunedoara se inscrie in trendul național. Potrivit datelor oficiale, la nivelul județului Hunedoara, pe parcursul anului 2020 au fost inregistrate 983 de gravide, cu 454 mai puține fața decat in anul 2019, atunci cand in evidențe, au fost inregistrate…

- Conform ultimelor date statistice prezentate de Biroul Național de Statistica (BNS), la inceputul anului 2021, numarul populației in Moldova era 2.597.107 persoane (cu reședința obișnuita). Dintre acestea, 52,3% sunt femei, iar 47,7% sunt barbați. E de menționat ca numarul persoanelor este…

- Biroul National de Statistica informeaza ca, prețurile medii de consum in luna ianuarie 2022 comparativ cu luna ianuarie 2021 au crescut cu 16,56%, inclusiv la produse alimentare cu 21,05%, marfuri nealimentare cu 13,37% și servicii prestate populatiei cu 14,80%.

- Șase deputați din Parlamentul de la Chișinau au fost testați pozitiv cu COVID-19. Despre acest lucru a anunțat Igor Grosu, președintele Parlamentului. Președintele Parlamentului nu a oferit numele deputaților infectați cu COVID-19. „Vreau sa va anunț ca șase deputați sunt confirmați…

- Educatia in Republica Moldova se face cu profesori tot mai batrani si tot mai putini. Potrivit Biroului Național de Statistica, aproape jumatate dintre ei au peste 50 de ani, iar fiecare al cincilea - peste 60 de ani.

- 8.974 de persoane au murit din cauze specifice alcoolului in 2020, cu 18,6% mai mult decat in ​​2019 și cea mai mare creștere de la inceputul inregistrarilor in 2001, a declarat Biroul Național de Statistica al Marii Britanii, conform Reuters .Datele anterioare ale autoritaților sanitare din Anglia…

- In anul 2020 circa 50% din toate resursele energetice din țara au fost consumate de catre populație, arata raportul „Balanța energetica a Republicii Moldova”, ediția 2021, realizat de catre Biroul Național de Statistica (BNS). Potrivit documentului care prezinta indicatorii statistici privind formarea…

