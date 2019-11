Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor provizorii furnizate de Autoritatea Electorala Permanenta, dupa numararea voturilor din toate sectiile de votare din Romania, clasamentul este urmatorul: Klaus Iohannis – 36,65% Viorica Dancila – 23,79% Dan Barna – 13,99% Mircea Diaconu – 9,25% In ceea ce priveste rezultatele partiale…

- ”In weekend au fost multe acțiuni de campanie in diaspora. Din ce-am vorbit cu colegii mei, mai mulți romani de acolo sunt foarte dezamagiți de neparticiparea USR la guvernare și-i considera niște oportuniști. Ba chiar le resping reprezentanții și nu primesc pliante cu Dan Barna. Așadar,…

- Chichirau a candidat impotriva lui Dan Barna pentru sefia USR. In urma scrutinului electoral, ea a acuzat ca procesul de vot a fost viciat. Comisia constituita pentru anchetarea acuzatiilor nu i-a dat, insa, dreptate deputatei de Iasi. Cosette Chichirau a obtinut 156 de voturi pentru Biroul National…

- Județul Timiș are doi reprezentanți in Biroul Național al USR. Este vorba de deputatul de Timiș Catalin Drula, care este și vicepreședinte al partidului, și de președintele organizației județene, Cristian Moș. Anunțul a fost facut, astazi, in cadrul unei conferințe de presa susținuta de Dan Barna, președintele…

- A inceput razboiul in online Dan Barna vs Klaus Iohannis! Președintele Klaus Iohannis este atacat pe o pagina care folosește elemente din identitatea politica și vizuala a partidului USR. Pe pagina de Facebook „Salvam Romanie” apar doua clipuri in care Klaus Iohannis este atacat dur, mandatul sau…

- Dan Barna a fost ales președinte al USR pentru un nou mandat! Acesta a fost ales prin vot electronic secret de catre toți membrii partidului, ceea ce ii asigura o larga reprezentativitate și legitimitate.

- Conducerea PLUS considera ca "situatia catastrofala" in care a adus tara actuala guvernare reclama "o legitimare la urne a majoritatii" si reitereaza, in acest context, "necesitatea organizarii unor alegeri anticipate". De asemenea, potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de PLUS,…