- Biroul Executiv al PNL s-a reunit in sedinta, vineri, la ora 11,00, la Palatul Parlamentului. Liberalii ar urma sa discute despre negocierile avute, in ultimele zile, cu PSD si UDMR in vederea formarii unui nou guvern. Pana sa se ajunga la discuții despre guvern, Ludovic Orban a cerut demisia…

- PNL incearca astazi formarea unui Guvern majoritar. Liberalii vor discuta cu liderii USR și PSD, dupa ce Florin Cițu i-a contactat pe șefii celor doua formațiuni politice pentru negocieri. Prima intalnirea va avea loc la ora 13.00 cu liderul USR, Dacian Cioloș. Premierul interimar Florin Cițu i-a sunat…

- Premierul demis Florin Cițu a declarat, joi, ca saptamana viitoare Romania ar putea sa aiba un Guvern definitiv. Cițu a precizat ca mandatul liberalilor nu a fost flexibilizat și ca vineri, conducerea PNL ar trebui sa se reuneasca in ședința Biroului Executiv și in cea a Biroului Politic Național. …

- Dupa sceneta nominalizarii lui Dacian Cioloș pentru a forma un nou guvern și în plin colaps sanitar, președintele Klaus Iohannis îi cheama pe liderii politici la consultari joi, de la ora 11.00, pentru gasirea unei soluții. În acest moment niciun partid nu poate promite o majoritate…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, responsabilii in gestionarea pandemiei si a anuntat ca se pregatesc restrictii pentru limitarea raspandirii virusului. La sedinta, care loc de la ora 17.30, participa prim-ministrul demis Florin Citu, ministrul interimar al Sanatatii,…

- Liberalii au luat in discuție, intr-un format restrans, pentru prima data, posibilitatea de a renunța la Florin Cițu din funcția de premier al Romaniei, conform unor surse politice citate de Antena 3. De asemenea, și președintele Klaus Iohannis ar urma sa ii propuna lui Dan Barna la discuțiile de marți…

- PNL are ședința de BPN, in care ar trebui sa decida daca premierul ii revoca pe toți miniștrii USR PLUS din Guvern, daca aceștia nu vin la ședința de guvern de la ora 16. Singura excepție ar fi Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, pe considerentul pandemiei, conform unor surse din tabara lui Cițu. Numai…

- Dupa ce au suspendat ședința de Guvern, nemulțumiți de incercarea premierului de a introduce pe ordinea de zi suplimentara a proiectului Anghel Saligny fața de care s-au opus de la inceput, liderii USRPLUS s-au retras pentru a lua decizii. Potrivit unor surse politice sunt luate in calcul trei variante.…