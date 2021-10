Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Florin Citu a anuntat ca lista Guvernului si programul de guvernare aprobate de Biroul Executiv vor fi votate sambata de Biroul Politic National. ”Am prezentat in BEx propunerile pentru ministere. PNL va propune pentru Ministerul Justiaiei pe Alina Gorghiu, pentru Economie pe Florin Roman,…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a anunțat vineri, dupa ședința Biroului Executiv (BEx) al PNL, ca s-a votat ca, din lista guvernului pe care o va prezenta in Parlament, sa faca parte Alina Gorghiu (Justiție), Florin Roman (Economie), Catalin Predoiu (Aparare), Mircea Fechet (Agricultura), Robert…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a anunțat vineri, dupa ședința BEX PNL, ca s-a votat ca din lista guvernului pe care o va prezenta in Parlament sa se numere: Justitie - Alina Gorghiu Economie - Florin Roman Aparare - Catalin PredoiuAgricultura - Mircea FechetCercetare…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca si membrii conducerii PNL se vor intalni, joi seara, la ora 20.00, la Vila Lac, cu presedintele Klaus Iohannis, pentru concluziile negocierilor formarii Guvernului, au declarat surse liberale pentru News.ro . Sambata, premierul desemnat trebuie sa vina in Parlament cu…

- Ciucu, primar al sectorului 6"Eu, de exemplu, am fost si raman in continuare slujitor ideii ca USR trebuie sa fie la guvernare. Imi asum aceasta opinie si voi face tot ce tine de mine ca PNL sa aiba majoritati acolo unde se poate cu USR, in Bucuresti. Este drept, eu fac mai mult politica la nivel de…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, vineri, dupa intalnirea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, ca au inceput discuțiile pe programul de guvernare, luni urmand sa fie finalizata și lista Guvernului, iar votul in Parlament ar putea fi joi. Citu a precizat ca premierul desemnat are responsabilitatea…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, președintele PNL, Florin Cițu, și cel al UDMR, Kelemen Hunor, au discutat astazi despre formarea noului guvern. La finalul intalnirii, Cițu a anunțat ca miercuri miniștrii din cabinetul Ciuca vor fi audiați in comisiile de specialitate din Parlament, iar joi va avea…

- Liderul grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, Ionut Mosteanu, a declarat ca reprezentantii Uniunii au contactat toate partidele politice in vederea sustinerii unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului, dupa ce premierul Florin Cițu l-a revocat pe Stelian Ion de la Justiție.