- Biroul Electoral Central a stabilit o serie de masuri care vizeaza accesul in sediul BEC si reguli de protectie in contextul pandemiei de COVID-19. Acestea se refera la membrii BEC, personalul tehnic auxiliar, personalul de paza, curatenie, intretinere si aprovizionare, dar si la reprezentantii…

- ALEGERI 2020. ''In cazul constatarii unei situatii de risc este informat de indata presedintele Biroului Electoral Central. La intrarea in sediul Biroului Electoral Central si in cele mai vizibile locuri se afiseaza regulile de conduita obligatorie pentru persoanele care intra in sediu, cu privire…

- „Avem 5.105 de copii infectați, dintre care 1978 sub noua ani, iar 3.127 intre noua și 19 ani. Copiii, intr-adevar, se numara printre cei care pot transmite. Batranii și cei care au anumite comorbiditați sunt cei care pot face formele grave de boala. Indicația este de a avea grija ca acești bunici…

- Vineri, 7 august 2020, la sediul Tribunalului Buzau, va avea loc tragerea la sorți in vederea desemnarii președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție in vederea organizarii alegerilor locale. Ședința va fi organizata in condiții deosebite din cauza pandemiei de COVID 19.…

- In Timiș au avut loc noi acțiuni de prevenire și limitare a infectarii cu Covid-19 in zonele aglomerate. Polițiști, jandarmi și inspectori de la alte instituții au continuat activitațile de verificare a respectarii normelor legale impuse pe perioada starii de alerta, in zonele aglomerate precum piețe,…

- Doar cu ajutorul purtarii maștii de protecție, cu pastrarea distanței fizice și cu respectarea celorlalte masuri impuse de autoritați vom putea trece cu bine de aceasta perioada, atrage atenția profesorul Streinu Cercel. Masca de protecție are efect in primele 2-4 ore de la aplicarea ei, ea trebuie…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege care prevede organizarea alegerilor locale pe 27 septembrie. Proiectul UDMR a fost adoptat cu 253 „pentru", doua voturi „impotriva" si 36 de abtineri. Propunerea legislativa adoptata de Camera Deputatilor, in procedura de urgenta, merge la promulgarea…