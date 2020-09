Stiri pe aceeasi tema

- Votul la alegerile locale 2020 va fi valabil si in cazul in care stampila aplicata pe buletinul de vot a depasit limitele patrulaterului, dar optiunea alegatorului este evidenta, dar si daca stampila este in interiorul patrulaterului, iar alte stampile in afara, a decis, vineri, Biroul Electoral Central.

- Votul politic de la locale e un bun barometru pentru parlamentare. Votul pentru primari nu poate fi luat in calcul la modul absolut. Am spus-o de ce. Sint multe situatii in care optiunea pentru o persoana intrece optiunea pentru un partid. Una dintre conditiile acestei situatii e data de o prezenta…

- Uniunea Salvați Romania (USR) a depus un proiect de lege prin care votul Diasporei de la alegerile parlamentare ar putea sa se desfasoare timp de doua zile. Proiectul de lege a fost depus in Senat, in procedura de urgența, de senatorul Radu Mihail. Proiectul de lege mai prevede și ca numarul de parlamentari…

- Perioada electorala aferenta alegerilor parlamentare din 6 decembrie incepe luni, 7 septembrie, anunța Autoritatea Electorala Permanenta. Campania electorala va incepe in 6 noiembrie. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, in data de 7 septembrie 2020 incepe perioada electorala aferenta…

- Conform Hotararii Guvenului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale pentru Senat si Camera Deputatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 154 din 3 septembrie 2020, principalele repere calendaristice ale acestei perioade sunt urmatoarele:…