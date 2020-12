Biroul Electoral Central, date finale: PSD, PNL, USR PLUS, AUR…

PSD, PNL, USR PLUS, AUR și UDMR au trecut pragul electoral la alegerile de duminica și vor forma viitorul Parlament, potrivit datelor finale anunțate de Biroul Electoral Central. PMP și ProRomania nu au trecut pragul electoral. PSD a obținut la Camera Deputaților 28,9%, iar la Senat 29,32% PNL a primit 25,19% la Camera Deputaților, in […]