Biroul Electoral Central a schimbat regulile pentru alegerile locale Biroul Electoral Central a schimbat regulile pentru alegerile locale. Astfel, cetatenii cu acte de identitate expirate dupa 1 martie pot vota pe 27 septembrie. Biroul Electoral Central (BEC) a decis sa le permita participarea la vot și celor ale caror acte de identitate au expirat dupa data de 1 martie și nu au reușit sa […] Articolul Biroul Electoral Central a schimbat regulile pentru alegerile locale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

