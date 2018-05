Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu incearca sa dreaga busuiocul, dupa atacul virulent asupra membrilor USR pe care i-a intalnit, duminica, in timp ce strangeau semnaturi pentru campania “Fara penali in funcții publice” in centrul Timișoarei. Astfel, a provocat un val de critici asupra lui, primarul Timișoarei victimizandu-se…

- Nuntiul Apostolic in Romania, E.S. Miguel Maury Buendia, transmite ca, atunci cand va fi stabilita vizita Papei Francisc in tara noastra, anuntul acesteia va fi facut simultan de cele doua parti: Statul Vatican (Sfantul Scaun) si Presedintia Romaniei, potrivit purtatorului de cuvant al Arhiepiscopiei…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a transmis o declaratie in care isi afirma sustinerea fata de atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria. Purtatorul de cuvant al MAE rus Maria Zaharova afirma intr-o postare pe Facebook ca trebuie sa fii anormal sa ataci capitala Siriei exact…

- Potrivit unui anunt de pe pagina de Facebook "Initiativa fara penali", cortul "Fara Penali in functii publice" de la Constanta a fost vandalizat in noaptea de luni spre marti. "Structura metalica este rupta dintr-un punct de sudura, stalpii sunt indoiti si toate cele trei fete ale cortului, distruse.…

- Actiunile Amazon a scazut luni cu peste 4% intr-o singura zi, dupa ce presedintele american Donald Trump a atacat din nou retailerul online, cu privire la pretul livrarilor pe care acesta le face prin sistemul postal american si a promis schimbari nespecificate, potrivit Reuters. „Posta…

- Autoritatile chineze au anuntat o noua directiva care va face mai dificil transferul catre companii straine al drepturilor de proprietate intelectuala chinezesti. Astfel, persoanele fizice si companiile chineze vor trebui sa obtina avizul Beijingului inainte de a transfera drepturile de proprietate…