Biroul de statistică de la Beijing: 'Preţurile apartamentelor noi din China au scăzut pentru prima dată în ultimii şase ani' Preturile apartamentelor noi din China au scazut pentru prima data in ultimii sase ani, conform datelor publicate miercuri de Biroul de statistica de la Beijing, transmit Reuters si DPA. Datele arata ca preturile in 70 de orase din statul asiatic au scazut in medie cu 0,08% in septembrie, comparativ cu luna precedenta. De asemenea, preturile pentru apartamentele existente au inregistrat luna trecuta un declin de 0,19%. In ultimii ani, piata imobiliara chineza a inregistrat o crestere semnificativa, iar acesta este primul declin din aprilie 2015. In septembrie, unele orase… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

