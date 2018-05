Biroul de Credit: Regulamentul GDPR aduce noi drepturi pentru clienţii băncilor Pentru accesarea si gestionarea on-line a datelor cu caracter personal este necesara infiintarea unui cont pe site-ul Biroului de Credit. Contul ofera si dreptul dreptul de rectificare a lor, de stergere, de restrictionare si de opozitie, precum si o transparenta sporita. Toate aceste drepturi pot fi exercitate si la sediul Biroului de Credit, a mentionat oficialul.



Exista insa o serie de conditii, de exemplu aceea ca dreptul de rectificare poate fi exercitat doar in cazul datelor inexacte. Iar dreptul de restrictionare se aplica in situatiile in care persoana vizata contesta exactitatea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) a intrat deja in vigoare in Uniunea Europeana. Deși este menit sa protejeze intimitatea utilziatorilor, presa vorbește despre posibilele riscuri pe care acest regulament le ridica.

- Cu toții am primit in aceste zile mailuri de la companii sau instituții pentru a ne da acceptul daca vrem sa mai primim in continuare informari de marketing. Daca nu v-ați dat acordul, nu veți mai primi informarile.

- Noul Regulament general privind protectia datelor (GDPR - General Data Protection Regulation) permite europenilor un control mai mare asupra modului in care datele lor personale sunt colectate si utilizate, precum si o mai mare protectie in cazul scurgerilor de date. Incepand de acum, beneficiezi…

- Toate companiile sunt obligate sa instiinteze clientii in urmatoarele zile despre noile reguli privind utilizarea datelor private. Potrivit Comisiei Europene, orice informatie prin care o persoana poate fi identificata este considerata ca avand caracter privat. Este vorba de informatii precum…

- Daca in ultimul timp ati primit notificari ti e-mailuri de la companii si retele sociale, trebuie sa stiti ca au legatura cu protectia datelor personale. Asta pentru ca se schimba modul in care companiile ne stocheaza si ne folosesc informatiile private ce apar mediul online”. Ideea e ca oamenii sa…

- In Europa, utilizatorii trebuie sa aiba 16 ani impliniti pentru a mai putea folosi WhatsApp. WhatsApp si-a actualizat termenii serviciului pentru a corespunde cu noile prevederi GDPR din Europa. Astfel, utilizatorii europeni trebuie sa aiba peste 16 ani pentru a putea folosi aplicatia detinuta…

- In Europa, utilizatorii trebuie sa aiba 16 ani impliniti pentru a mai putea folosi WhatsApp. WhatsApp si-a actualizat termenii serviciului pentru a corespunde cu noile prevederi GDPR din Europa. Astfel, utilizatorii europeni trebuie sa aiba peste 16 ani pentru a putea folosi aplicatia detinuta de Facebook,…

- Incepand cu data de 25 mai va intra in vigoare Regulamentul privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date cunoscut in spatiul public ca GDPR. Regulamentul stabileste printre altele si dreptul de a fi uitat…