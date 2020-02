BIROU EXECUTIV PNL. Liberalii au decis să nu voteze Guvernul Orban II în Parlament Premierul Ludovic Orban a transmis ministrilor ca nu trebuie sa le pese de votul efectiv din comisiile parlamentare, de saptamana viitoare, spunandu-le acestora sa trebuie sa fie mandri de ceea ce au facut in cele trei luni de guvernare. El a mai afirmat ca trebuie pusi la punct "obraznicii" care au "facut praf bugetul" sau au distrus imaginea Romaniei si care acum incearca sa le dea lectii. "Nu ne judeca pe noi parlamentarii nascuti din pixul lui Dragnea", a afirmat premierul. Ludovic Orban a transmis ministrilor joi, la inceputul sedintei de guvern sa fie la inaltime la audierile din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

