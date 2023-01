Modernizarea si largirea plajelor de la Eforie s-au oprit din cauza birocratiei crunte din Romania. Practic, un proiect de 430 de milioane de lei a fost pus „pe pauza” din cauza ca autoritatile nu pot expertiza si, mai apoi, extrage o corabie misterioasa, descoperita in adancuri. Lucrarile de la innisipari au fost stopate, iar acum […] The post Birocratia si o epava veche de 200 de ani au blocat modernizarea litoralului in zona Eforie first appeared on Ziarul National .