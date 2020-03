Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu nu agreeaza ideea testarii in masa a timisorenilor, asa cum se va intampla la Bucuresti. „Riscam sa facem mai mult rau decat bine”, a spus primarul, aducand ca argumente datele prezentate de catre specialisti. The post Testarea timisorenilor: „Riscam sa facem mai mult rau decat bine” appeared…

- Premierul Ludovic Orban a catalogat drept neserioasa povestea testarii populatiei din Bucuresti din usa in usa, anuntata de managerul Institutului Matei Bals, Adrian Streinu-Cercel, pentru a depista traseul raspandirii coronavirusului.

- Președintele Klaus Iohannis le-a cerut managerilor de spitale, in videoconferința, sa asigure cu prioritate protejarea cadrelor medicale, sa faca tot ce pot pentru a le asigura echipamentele de protecție și sa ii testeze pe medici și asistenți, pentru a nu mai avea situații revoltatoare precum cele…

- Coronavirusul afecteaza activitatea mall-urilor. AFI Cotroceni din Bucuresti si AFI Ploiesti anunta reducerea programului de lucru la opt ore pe zi, in intervalul orar 12:00-20:00 incepand de vinert, 13 martie, pana la o data care va fi anuntata ulterior.

- ”Ca urmare a recomandarilor autoritaților competente și a masurilor adoptate intern in vederea limitarii raspandirii Coronavirusului (COVID-19) in Romania, personalul administrativ va efectua atat curațenia zilnica obișnuita, cat și dezinfectarea Salii de plen a Camerei Deputaților, a salii Biroului…

- Ca in fiecare an in ultima vreme, Ion Caramitru, managerul Teatrului National „I.L.Caragiale” din Bucuresti are parte de o aniversare discreta cand vine vorba despre ziua sa de nastere. Actorul a marturisit de mai multe ori ca nu ii place sa fie sarbatorit cu cadouri de colegii din TNB, mai ales ca…

- STB SA incepe, in noaptea de sambata spre duminica (29.02/ 01.03.2020), decontaminarea tuturor celor aproximativ 1.600 de vehicule aflate in parcul circulant (dintre care 1.110 autobuze, 280 de tramvaie, iar restul - troleibuze).Procedeul utilizat este acela de a pulveriza in interiorul vehiculelor,…

- Ziarul Unirea Aventurile unui roman plasat in carantina din cauza coronavirusului, pe care birocrația l-a impiedicat sa-și obțina, inițial, concendiu medical Aventurile unui roman plasat in carantina din cauza coronavirusului, pe care birocrația l-a impiedicat sa-și obțina, inițial, concendiu medical…