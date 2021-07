Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține, la finalul Consiliului European, ca in gestionarea relației cu Rusia este important ca statele membre UE sa aiba “o abordare unitara și coordonata” și o comunicare strategica.

- Sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana au convenit, joi, sa poarte un „dialog” cu Rusia, dar nu si asupra formatului pe care ar trebui sa-l aiba acesta in procesul de apropiere de Kremlin, a declarat cancelarul german, Angela Merkel, la finalul primei zile a reuniunii Consiliului European…

- Rusia ar trebui sa-si schimbe "comportamentul distructiv" daca doreste relatii mai bune cu Uniunea Europeana, a declarat luni presedintele Consiliului European, citat de Reuters. Charles Michel, care prezideaza summiturile UE, a notat intr-un comunicat ca relatiile UE-Rusia sunt la un nivel…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, luni, inaintea reuniunii Consiliului European, despre subiectele majore ce se vor discuta, in special despre situația din orientul Mijlociu și cea a avionului deturnat din Belarus. "Avem relația cu Rusia, avem, evident, relația cu Marea Britanie, dupa…

- Uniunea Europeana trebuie sa-si ajusteze legislatia astfel incat sa existe o abordare unitara in ceea ce priveste migratia pe piata fortei de munca, a declarat vineri pentru Agerpres eurodeputatul Eugen Tomac (Grupul Partidului Popular European), in contextul in care Parlamentul European a adoptat…

- Președintele Klaus Iohannis va participa saptamana viitoare, luni și marți, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, care se va desfașura la Bruxelles. Potrivit unui comunicat de presa al Adminsitrației Prezidențiale, șeful statului va susține necesitatea elaborarii unui document strategic…

- Marți se reiau negocierile pentru salarii la nivelul Complexului Energetic Oltenia. Sindicatele și administrația au programata o noua ședința a Comisiei de Negociere. Se va discuta in primul rand pe marginea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a fondului de salarii pe care administrația in ia in…

- PSD lanseaza acuzații extrem de dure la adresa Guvernului, pe care il acuza de o situație fara precedent. Mai exact, social democrații reacționeaza dupa apariția noilor date INS care arata conturarea unui adevarat dezastru in agricultura Romaniei. Din granarul Europei, țara a ajuns sa importe porumb…