Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a declarat ca 2021 va fi anul demararii reformelor in marile sisteme publice. Ioan Balan a spus bugetul pentru anul 2021 reprezinta prima demonstrație clara ca Romania a intrat intr-o cu totul alta viziune de dezvoltare, bazata pe investiții publice, pe sprijin…

- Intrevedere oficiala intre ministrul CSEKE Attila si Excelenta Sa doamna Lea STAN I , ambasadorul Republicii Slovenia la BucurestiDomnul Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a avut marti, 23 februarie, la sediul ministerului, o intrevedere cu Excelenta Sa doamna…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a aratat ca in Romania anului 2021 exista oportunitatea de a demara ample reforme naționale, amanate de foarte mulți ani, atat la nivelul marilor sisteme publice – educația și sanatatea, dar și la nivelul administrației publice locale. In opinia ...

- I-au prins, i-au taxat. PSD critica schimbarea legii de catre Guvern in cazul prefecților, care devin oameni de partid cu acte in regula, amintind declarațiile pe care le-au facut Dacian Cioloș și alți reprezentanți ai Puterii despre depolitizare. „Cei mai curați oameni din politica, cum se intitulau…

- Contextul bugetar dificil al anului 2021 nu mai permite amanari in implementarea de masuri eficiente pentru cresterea colectarii veniturilor la bugetul de stat, dat fiind faptul ca mediul de afaceri va avea nevoie de stimulente si in acest an, cel putin, pentru a depasi dificultatile financiare cauzate…

- Asociatia Municipiilor din Romania (AMR) cere Ministerului Sanatatii asigurarea resurselor financiare pentru organizarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19, fiind nemultumita de proiectul Ordonantei de urgenta initiat de minister potrivit caruia aceste fonduri se asigura din bugetul autoritatilor…

- Dacian Ciolos, copresedinte al USR PLUS, a declarat luni ca semnarea acordului de guvernare reprezinta un moment istoric, subliniind importanta unor masuri precum reforma statului, depolitizarea si profesionalizarea administratiei publice. "In mod clar, de la noi, oamenii nu asteapta doar sa gestionam,…

- Deputatul UDMR Biro Rozalia a atras atentia joi, de Ziua internationala a drepturilor omului, asupra drepturilor comunitatilor minoritare si ale persoanelor cu dizabilitati, subliniind ca "nu cadrul legislativ existent are lacune mari, ci punerea lui in practica". "Atat in Romania, cat si in alte state…