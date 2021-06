Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din cladirile in care funcționeaza angajații Comisiei Europene vor fi inchise, intr-o mișcare care arata ca telemunca a devenit „noua norma” dupa pandemia de coronavirus, relateaza publicația Politico . Comisia Europeana planuiești sa inchida jumatate din cladirile de birouri pana in 2030 deoarece…

- Proiectul de lege care prevede ca furnizorii de comunicații vor putea utiliza în rețelele 5G numai tehnologii, echipamente și programe software de la producatori autorizați în prealabil prin decizie a Prim-Ministrului, pe baza avizului conform al CSAT a fost adoptat, miercuri, de comisiile…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca relativele observații formulate de Comisia Europeana la adresa Planului Național de Redresare și Reziliența trebuie analizate in detaliu și asumate de Romania, iar forma finala a documentului trebuie sa fie una impecabila din punct de vedere tehnic,…

- Bogdan Toader, deputat PSD de Prahova, a atacat, ieri, incapacitatea Guvernului Cițu de a pune la punct un plan real de Redresare și Reziliența, document care sa nu mai fie refuzat de Comisia Europeana. „Și-au demonstrat din nou nepriceperea și ne fac de ras in fața Comisiei Europene! Romania risca…

- Deputatul liberal Marilen Pirtea, rector al Universitații de Vest din Timișoara, este de parere ca vaccinarea este singura soluție de a scapa de pandemia de coronavirus. Acesta propune ca dozele de vaccin AstraZeneca, aproximativ 12.000. care sunt disponibile la ora actuala in Timiș, sa fie alocate…

- Organizatia Amnesty International consemneaza in raportul sau privind situatia drepturilor omului in lume, editia 2020/2021, masurile adoptate de guvernul Romaniei in fata pandemiei de COVID-19 au starnit preocupari in ce priveste drepturile omului. In special privind mentinerea ordinii, a libertatii…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunta ca a sesizat Comisia Europeana pentru declansarea unei anchete in urma acuzatiilor lansate de ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, privind masluirea datelor statistice despre pandemie, de catre Guvernul Orban, inainte de alegerile parlamentare din 2020.…

- Recent, Comisia Europeana a adoptat Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030), dorind sa analizeze rezultatele precedentei strategii și sa vada ce masuri sunt necesare pentru cele 100 de milioane de persoane cu dizabilitați de pe teritoriul Uniunii Europene. Strategia prevede…