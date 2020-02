Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea afirma ca, in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va respinge propunerea de premier facuta de o majoritate parlamentara, va declansa un conflict juridic de natura constitutionala "impiedicand formarea unui Guvern, cu scopul declarat de a dizolva Parlamentul si a ajunge…

- Deputatul UDMR Biro Rozalia a declarat, joi, ca ar dori ca presedintele Klaus Iohannis sa desemneze un premier responsabil si sa respecte, in aceasta decizie, Constitutia, potrivit Agerpres. "Eu as dori ca domnul presedinte sa desemneze un prim-ministru responsabil, care sa fie capabil sa gestioneze…

- Fostul premier Viorica Dancila a subliniat ca spera ca președintele Klaus Iohannis sa respecte Constituția și ca șeful statului va lua act de noua majoritate, desemnand un premier in baza acesteia.„Guvernul Dancila a cazut cu o diferența de 5 voturi cu 238, și cum a cazut Guvernul Orban? Și…

- ​​Liderii partidelor de opoziție s-au reunit în biroul lui Marcel Ciolacu, dupa înlaturarea Guvernului Orban. Victor Ponta, Nicolae Banicioiu, Calin Popescu Tariceanu și Teodor Melșscanu au discutat cu liderii social demcorații despre posibilitatea numirii unui premier din partea OpozițieiSurse…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a discutat cu presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, si i-a transmis ca nu va sustine un premier PSD, dupa ce motiunea de cenzura va trece, ci unul tehnocrat, un profesionist. "In aceasta seara sau maine sper sa facem aceasta propunere de premier, un profesionist…

- Deputatul USR Ionuț Moșteanu este convins ca nicio propunere de premier facuta de PSD nu va fi acceptata de președintele Klaus Iohannis, chiar daca actualul guvern va pica. Moșteanu e convins ca nici macar fostul șef SRI George Maior nu ar avea succes ca propunere de premier tehnocrat.Citește…

- Robert Abela a depus luni dupa-amiaza juramantul in functia prim-ministru al Maltei, preluandu-si mandatul in cadrul unei ceremonii desfasurate la Palatul Marelui Maestru din capitala Valletta, transmite DPA. Abela, un avocat in varsta de 42 de ani, a jurat sa respecte Constitutia malteza,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a afirmat, luni seara, referitor la participarea la dezbaterea presedintelui Klaus Iohannis de marti, ca nu o sa o vedem imbrancindu-se. Aceasta a criticat declaratia sefului statului care a spus ca pesedistii ”nu sunt educati”, afirmand ca au fost jigniti 2 milioane…