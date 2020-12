Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca pe data de 9 noiembrie va avea loc, in sedinta publica, tragerea la sorti a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara cu ocazia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor. Sedinta publica va fi transmisa pe…

- Guvernul urmeaza sa aprobe în sedinta de joi suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pentru plata contributiei voluntare a României în cadrul raspunsului mondial la pandemia de coronavirus pentru identificarea unui vaccin împotriva COVID-19, precum si Strategia de dezvoltare…

- Plenul Camerei Deputatilor dezbate si voteaza, marti, solicitarea Directiei Nationale Anticoruptie de ridicare a imunitatii deputatului Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii, in cazul caruia s-a cerut urmarirea penala pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si luare de mita in…

- Presedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, dr. Florin Buicu, a aratat, dupa inregistrarea listelor cu candidatii PSD la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana Mures, ca doreste sa continue lupta in Parlament, pentru legi mai clare, simple, juste si echitabile. "Voi continua, alaturi…

- Vineri, 9 octombrie a.c., a avut loc prima reuniune a Biroului Permanent Județean al PSD Valcea, dupa alegerile locale din 27 septembrie 2020. In cadrul ședinței, au fost analizate rezultatele obținute și s-a stabilit procedura privind depunerea dosarelor de candidatura pentru Senat și Camera Deputaților.…

- Comisarul european pentru extindere Oliver Varhelyi si-a exprimat miercuri speranta ca negocierile de aderare cu Macedonia de Nord vor incepe pana la finalul acestui an, in pofida diferendelor dintre Skopje si Sofia privind limba si istoria, transmite AFP.''Este in interesul atat al Bulgariei,…

- Organizatia judeteana UDMR Bihor a aprobat listele complete de candidati pentru alegerile parlamentare, atat pentru senatori cat si pentru deputati, pe primele pozitii fiind actualii parlamentari Cseke Attila, Szabo Odon si Biro Rozalia."A fost aprobata lista completa pentru Senat, cu sase…

- Ministerul de Interne, Marcel Vela, anunta ca in urmatoarea sedinta de Guvern vor fi aprobate doua noi acte normative necesare pentru derularea alegerlor din 27 septmbrie si da asigurari ca ”atat alegerile locale, cat si cele parlamentare se vor organiza in conditii de deplina legalitate, siguranta…