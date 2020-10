Stiri pe aceeasi tema

- Sotul se pregateste sa plece seara de acasa si ii cere sotiei sacoul cel nou. – Ma, te duci la femei! – Nu, draga, Doamne fereste! Ii cere apoi camasa cea mai buna. – Ma, am eu dreptate, te duci la femei! – Cum sa ma duc draga, stai linistita. Cere si cravata, etc. Se intoarce dimineata acasa ravasit,…

- 72 de antreprenoare din Moldova vor beneficia de granturi in valoare de pana la 165 de mii de lei. Acestea au castigat concursul din cadrul programului "Femei in Afaceri", initiat de Organizatia pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii.

- La cateva luni de la izbucnirea pandemiei, numeroase femei sunt acum in al doilea trimestru de sarcina fiindca nu au putut gasi tratament la timp. In 37 de tari, in ianuarie-iunie, aproape doua milioane de femei nu au mai beneficiat de astfel de servicii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut,…

- Deciziile lui Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, și a lui Adrian Mocioniu, primarul Sloboziei, de a trece la PRO Romania au drept consecința pierderea funcțiilor deținute. Organizația PSD Ialomița a demarat deja procedurile de suspendare din funcție, insa cei doi nu mai au drept…

- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni, relateaza News.ro, care citeaza AFP. …

- Presedintele organizatiei de femei a UDMR, deputatul Biro Rozalia, a declarat luni ca peste 950 de membre ale acestei formatiuni vor intra in competitia electorala in cadrul alegerilor locale din septembrie, 12 dintre ele urmand sa candideze pentru functia de primar. "Avem foarte multe femei cu vasta…

- Deputatul UDMR Biro Rozalia a anuntat, luni, ca a initiat elaborarea unei pozitii oficiale din partea organizatiei de femei a Partidului Popular European (PPE), al carei vicepresedinte este, prin care li se solicita mai multor tari urgentarea ratificarii Conventiei de la Istanbul. "Am…

- Întreprinderile mici și mijlocii reprezinta motorul economiei, contribuind la reducerea saraciei și a inegalitații veniturilor, în special în țarile în curs de dezvoltare; cu toate acestea, pandemia provocata de Covid-19 a avut un impact major asupra performanței acestora, arata…