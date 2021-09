Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Wiener, vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, spune ca decredibilizarea procesului vaccinarii este cauzat de fenomentul certificatelor false de vaccinare și vrea ca acesta sa fie pedepsit drastic. Deputatul USR e de parere ca acest fenomen trebuie combatut și sancționat…

- Deputatul PSD de Hunedoara, Natalia-Elena Intotero, a transmis astazi o scrisoare deschisa adresata premierului Florin Cițu, ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, și ministrului Energiei, Virgil Popescu. „In calitate de deputat PSD ales in cicumscripția electorala nr. 22 Hunedoara, dar și…

- Deputatul PAS, Vladimir Bolea, ramane in Legislativ și nu va face parte din componența noului Guvern. „Raman candidat la șefia Comisiei agricultura", a declarat Vladimir Bolea in cadrul emisiunii Politica de la TV8.

- Deputatul PSD Marian Mina, vicepresedintele Comisiei de Transporturi din Camera Deputatilor, i-a acuzat pe liderii coalitiei de guvernare, intr-o postare pe Facebook, ca "se bat pe ciolan si pentru suprematie in timp ce Romania se scufunda".

- Uniunea Europeana va avea o abordare unitara, coordonata si selectiva in relatia cu Rusia, este una din concluziile evidentiate joi de presedintele Comisiei de politica externa din Camera Deputatilor, Biro Rozalia, in urma recentei reuniuni a Consiliului European. "Concluzia in acest subiect…

- O veste buna pentru romani vine de la deputatul PNL Marian Crușoveanu care a anunțat ca in cadrul Comisiei pentru Transport si Infrastructura, din Camera Deputatilor a fost adoptat proiectul de lege care prevede anularea taxei de pod. Deputatul susține, intr-un comunicat de presa, ca aceasta…

- Guvernul va discuta in prima lectura, in ședința de miercuri, o ordonanța de urgența care prevede ca alocațiile vor fi marite cu 20% de la 1 ianuarie 2022, iar nu de la 1 iulie, cum era prevazut inițial. Ordonanța urmeaza sa fie adoptata saptamana viitoare, a confirmat vicepremierul Dan Barna intr-o…

- Pentru digitalizarea Romaniei avem nevoie de un mediu de business profund transformat digital, a afirmat marti Sabin Sarmas, presedintele Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputatilor, mentionand totodata ca este esential sa avem licitatia 5G in acest an. "Pentru digitalizarea…