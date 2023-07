Biriș-Goran Legal & Tax, un partener important la BucharestFoodSummit 2023 In perioada 11-13 octombrie 2023, are loc BucharestFoodSummit, Ediția a VI-a, un eveniment extrem de important pentru agribusiness, producția alimentara, producția de bauturi, retail și HoReCa din Romania și Sud-Estul Europei. Un partener special care susține BucharestFoodSummit inca de la inceputurile acestuia, Biriș-Goran Legal &Tax, se alatura și pentru cea de-a șasea ediție, iar Gabriel Biriș, partener fondator, va participa in mod activ la summit și va oferi soluții eficiente și valoroase pentru business-urile voastre. Biriș-Goran Legal & Tax este o firma de avocatura și consultanța fiscala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

