Gabriel Biris a declarat, marti, la Prima News, ca pentru a face fata crizei pensionarii decreteilor trebuie actionat pe mai multe directii. “Ca sa putem face fata crizei pensionarii decreteilor ar fi trebuit deja de multi ani sa fi actionat determinat in cel putin trei directii. Una, aceea a cresterii natalitatii si formarii unei capital uman de calitate care sa poata sa sustina numarul crescut de oameni care se vor retrage. Niciodata nu e prea tarziu. Va dau un exemplu. Am facut o propunere care a fost preluata si a fost transformata in lege, care avea intentia sa dezvolte sistemul de crese…