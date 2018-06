Stiri pe aceeasi tema

- Comandorul Ion Staiculescu, comandantul Grupului 90 Operațional din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, aflat în misiune în localitatea Cherbourg, Franța, a murit, sâmbata, în camera de hotel în care era cazat, anunța Ministerul Apararii Naționale (MApN). Ofițerul…

- Comandorul Ion Staiculescu, comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, aflat in misiune in localitatea Cherbourg, Franta, a decedat astazi, 2 iunie, in camera de hotel in care era cazat.Potrivit MApN, ofiterul participa, in calitate de comandant de aeronava, la…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a avut, marti, o intrevedere cu delegatia grupului parlamentar de prietenie cu Romania din parlamentul britanic, formata din Bob Blackman, John Grogan, Drew Hendry si Carol Monaghan, context in care a reiterat, referitor la tematica Brexit, importanta apararii drepturilor…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, ascunse pe o nava sosita in Portul Constanta sub pavilion Belize, 15.000 tigarete de contrabanda, pe care patru cetateni straini au incercat sa le introduca ilegal in Romania.Potrivit Garzii de Coasta, in data de 10.05.2018, in Portul…

- Sectia de schi de la Corona Brasov isi va mari echipa cu cea mai importanta sportiva din schiul alpin din Romania, Ania Caill. Sportiva si-a dorit foarte tare sa faca parte din clubul Corona, unul care are reprezentari foarte bune atat in competitiile interne, cat si in cele internationale. In varsta…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, joi, pe ministrul pentru Europa si Afaceri Externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian, context in care a punctat importanta pe care Romania o acorda aderarii la spatiul Schengen si speranta ca Franta va sprijini o decizie in acest sens. "Presedintele…

- Statele membre ale Grupului de la Visegrad sunt decise sa aprofundeze cooperarea militara. Un anunt in acest sens a fost facut de ministrul ungar al Apararii, Istvan Simicsko, dupa consultari cu omologii sai din Polonia, Cehia si Slovacia.

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit miercuri, 21 martie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statului Qatar la București, Abdullah Nasser Abdullah Alhumaidi. In cursul convorbirilor, premierul Viorica Dancila a exprimat satisfacția pentru tendința pozitiva inregistrata in ultima…