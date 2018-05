Stiri pe aceeasi tema

- „In cadrul discuțiilor, Președintele Klaus Iohannis a subliniat ca este obligatoriu ca politica externa a Romaniei sa se faca numai in interesul Romaniei și ca este necesar ca tensiunile interne pe teme de politica externa sa inceteze imediat, pentru ca țara noastra sa ramana un actor credibil in relația…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice, Ana Birchall, a avut luni o intrevedere cu Elisabeth Millard, adjunctul principal al asistentului pentru afaceri europene si eurasiatice al secretarului de stat al SUA, anunta un comunicat de presa al Guvernului roman.

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, luni,…

- Prim ministrul Romaniei Viorica Dancila l a primit astazi, 14 martie, pe Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell.Discutiile au oferit prilejul unui amplu schimb de opinii privind stadiul si perspectivele cooperarii politico diplomatice bilaterale, consolidarea…

- Prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila l-a primit astazi, 14 martie, pe Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Discuțiile au oferit prilejul unui amplu schimb de opinii privind stadiul și perspectivele cooperarii politico-diplomatice bilaterale,…

- Prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila l-a primit astazi, 14 martie, pe Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell.Discuțiile au oferit prilejul unui amplu schimb de opinii privind stadiul și perspectivele cooperarii politico-diplomatice bilaterale,…

- BOMBA ANULUI. Aceste masini vor fi interzise in Romania.Vezi de cand incepe nebunia si care este explicatia autoritatilor In prezent, calitatea de membru al Uniunii Europene al Marii Britanii impiedica Registrul Auto Roman sa interzica circulația mașinilor cu volan pe dreapta pe strazile din Romania.…

- Romania a facut pasi foarte importanti, in cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, in ceea ce priveste Justitia si lupta impotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell. Prezent, marti, la Cluj, unde a fost intrebat de jurnalisti ce crede despre ultimele evenimente…