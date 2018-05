Stiri pe aceeasi tema

- Diaspora "este ambasada sufletului si a traditiilor romanesti in lume", apreciaza viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, intr-un mesaj transmis de Ziua Romanilor de Pretutindeni, conform Agerpres."Incepand cu anul 2015, in ultima duminica…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, apreciaza ca o legatura cu romanii, "oriunde s-ar afla ei", este esentiala si se adreseaza romanilor din afara granitelor, de Ziua Romanilor de Pretutindeni. "Cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni transmit salutul meu calduros tuturor romanilor care traiesc…

- Mesajul lui Klaus Iohannis, de Ziua Romanilor de Pretutindeni. Presedintele Romaniei le-a transmis celor care sunt plecati peste granite ca “dragostea de tara ii leaga oriunde ar fi”. Seful statului a adaugat ca este necesar ca institutiile statului sa faca totul pentru a reda increderea romanilor pentru…

- Confederatia Nationala a Antreprenorilor Mici si Mijlocii acuza Ministerul Romanilor de Pretutindeni ca nu sprijina proiectele care ar veni intr-adevar sa ajute diaspora. In loc sa ii ajute pe romanii plecați in strainatate sa iși cunoasca drepturile, ministerul se mulțumește sa sprijine serate culturale…

- In perioada 9-11 martie 2018, o delegație a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP), condusa de Victor Ionescu, subsecretar de stat, a efectuat o vizita de lucru in Regatul Spaniei. Agenda delegației a cuprins intrevederi cu reprezentanți ai mediului asociativ romanesc din…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a prezentat, marti, intr-o conferinta dedicata Diasporei, elementele unor programe destinate romanilor din afara granitelor in Anul Centenar care vizeaza, intre altele, realizarea unei Enciclopedii a romanilor de pretutindeni, promovarea cartii…