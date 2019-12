Stiri pe aceeasi tema

- Este foarte bine ca pe masa sedintei de guvern din aceasta seara se afla si adoptarea unui memorandumul care propune desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), sustine Ana Birchall, fost ministru al Justitiei (PSD), pe Facebook.Marcel Ciolacu a rabufnit in…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca doar o parte din amendamentele facute la bugetul de stat de partidele politice vor fi adoptate.Citește și: Anunț de ULTIMA ORA de la meteorologi: Vremea se schimba radical "Va trebui la finalul ședinței de guvern sa trimitem proiectul cu amendamentele…

- Peste 200 de instante si parchete din tara in care, miercuri, joi si vineri s-au intrunit Adunarile generale ale magistratilor s-au pronuntat pentru desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Pentru mentinerea acestei structuri de parchet au votat doar trei instante din…

- Sefa CSM, Lia Savonea, incearca marti, pentru a saptea oara, sa o instaleze pe Adina Florea la sefia Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). La aceasta ora au loc discutii aprinse in plenul CSM pe marginea Sectiei Speciale.

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a declarat marti, inaintea plenului CSM unde se discuta numirae Adinei Florea la conducerea SIIJ, ca acest parceht, asa cum este reglementat in acest moment, nu poate continua sa functioneze. “Nimeni, pana in acest moment, nici macar unii din membrii Comisiei speciale…

- Ministrul in funcție al justiției, Ana Birchall, a reiterat, marți, inaintea plenului CSM, punctul sau de vedere potrivit caruia Secția de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), așa cum este reglementata in acest moment, nu poate continua sa funcționeze, conform Mediafax.Citește…

